2020/09/14 | 00:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واع

تصدت قوات اللواء 41 بالحشد الشعبي، لهجوم شنته عصابات داعش الارهابية جنوبي مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت هيأة الحشد الشعبي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي تصدت لهجوم شنته عصابات داعش الإرهابية في منطقة تل الذهب جنوبي مدينة سامراء، لافتة الى أن القوة تخوض حاليا اشتباكات مع العناصر الارهابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يتصدى لهجوم داعشي جنوبي سامراء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يتصدى لهجوم داعشي جنوبي سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).