الحشد الشعبي يتصدى لهجوم داعشي جنوب سامراء

2020/09/14 | 00:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ سامراء

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن التصدي لهجوم "داعشي" جنوب سامراء.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوات الحشد الشعبي في قاطع سامراء تصدت لهجوم داعشي"، مبيناً أن "القوات مستمرة بالاشتباكات مع عناصر داعش".

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