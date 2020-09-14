لجنة المتابعة الخاصّة باللجنة الوزارية العراقيّة-الكويتيّة تعقد اجتماعاً في الكويت

2020/09/14 | 00:44 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / عقدت لجنة المُتابَعة الخاصّة باللجنة الوزاريّة العليا العراقيّة-الكويتيّة المُشترَكة اجتماعاً في دولة الكويت.و ترأس الجانب العراقيّ الوكيل الأقدم السفير عبد الكريم هاشم مصطفى الذي ألقى كلمة أشاد فيها بالعلاقات الثنائيّة بين البلدين، وحرص العراق على الوُصُول بها إلى آفاق جديدة.فيما ترأس الجانب الكويتيّ نائب وزير الخارجيّة خالد سليمان الجار الله الذي استهلّ الاجتماع بكلمة أشار فيها إلى عمق العلاقات بين البلدين، مُؤكّداً أهمّية المُضِيِّ بها في سبيل تحقيق الشراكة بين البلدين.واستعرضت اللجنة جدول أعمال الدورة الثامنة للجنة الوزاريّة العليا العراقيّة-الكويتيّة التي ستجري أعمالها في الربع الأخير من العام الجاري.وقد سادت أجواء الاجتماع روح التعاون، والحرص على إنجاز الأعمال المُوكَلة إلى اللجنة بما يُعرِب عن الحرص المُتبادَل على تعزيز العلاقات الأخويّة بين البلدين./ انتهى2

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