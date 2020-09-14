العراق يخفض أسعار النفط للولايات المتحدة وأوروبا وآسيا

2020/09/14 | 00:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت وثيقة لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، الأحد أن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أكتوبر تشرين الأول للشحنات المتجهة إلى آسيا والولايات المتحدة وأوروبا، بحسب رويترز.

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