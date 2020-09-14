دائرة البيطرة تعيد إرسالية من المنتجات الحيوانية بدون اجازة استيراد الى بلد المنشأ

2020/09/14 | 00:52 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ]يفدلد-اين]اعلنت دائرة البيطرة احدى دوائر وزارة الزراعة عن اعادتها ارسالية من المنتجات الحيوانية الى بلد المنشأ بسبب عدم وجود اجازة استيراد خاصة بتلك المواد الامر الذي يعتبر مخالف لتعليمات الاستيراد المعمول بها في العراق.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دائرة البيطرة تعيد إرسالية من المنتجات الحيوانية بدون اجازة استيراد الى بلد المنشأ
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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