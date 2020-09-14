دائرة البيطرة تعيد إرسالية من المنتجات الحيوانية بدون اجازة استيراد الى بلد المنشأ

2020/09/14 | 00:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ]يفدلد-اين]اعلنت دائرة البيطرة احدى دوائر وزارة الزراعة عن اعادتها ارسالية من المنتجات الحيوانية الى بلد المنشأ بسبب عدم وجود اجازة استيراد خاصة بتلك المواد الامر الذي يعتبر مخالف لتعليمات الاستيراد المعمول بها في العراق.

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