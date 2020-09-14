"تيك توك" يتحدى ترامب ويرفض بيع خوارزميته لمشتر أمريكي

2020/09/14 | 00:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن بايت دانس الشركة الأم لتطبيق الفيديو الشهير "تيك توك"، لن تبيع أو تنقل الخوارزمية المستخدمة في كل الأنظمة الأساسية لتطبيق الفيديو إلى مشتر أمريكي.وأشارت الصحيفة إلى أنه "إذا أراد تيك توك الاستمرار في العمل، فسيحتاج الفريق الأمريكي إلى كتابة خوارزمية جديدة لعرض مقاطع الفيديو واقتراحها".وأضافت أن "بايت دانس أبلغت المسؤولين الأمريكيين والمشترين المحتملين، بالقرار، لمنح وقت أطول لتيك توك، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن لم يسمح بتمديد الموعد النهائي للبيع في 15 أيلول/ سبتمبر الجاري".وتجري "بايت دانس" محادثات لبيع أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة لمشترين محتملين، ويشمل ذلك شركتي مايكروسوفت وأوراكل، وذلك منذ أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي بحظر الخدمة ما لم يتم البيع.وقد أعطى ترامب "بايت دانس" موعدا نهائيا منتصف سبتمبر/أيلول الجاري لإنجاز الصفقة.وأوضحت الصحيفة أنه "ليس لدى بايت دانس كثير من الخيارات"، وقد وضعت الصين مؤخرًا قواعد جديدة بشأن صادرات الذكاء الاصطناعي، والتي تتطلب من الشركة الحصول على ترخيص إذا باعت الخوارزمية إلى شركة أمريكية.يذكر أن تطبيق فيديو المقاطع المصورة القصيرة، تيك توك انتشر في الولايات المتحدة وزادت شعبيته بصورة هائلة بين المراهقين والمراهقات.وفي الوقت نفسه، انتقد المسؤولون الأمريكيون سرية وخصوصية تطبيق الفيديوهات لأن بيانات المستخدمين الأمريكيين يمكن أن تحصل عليها حكومة بكين بسهولة، إلا أن مسؤولي تيك توك في أمريكا أكدوا أنهم لن ينصاعوا لأي طلب يريد مشاركة بيانات المستخدمين مع سلطات الحكومة الصينية.Mohameed

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