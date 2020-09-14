2020/09/14 | 01:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

اعلنت وزارة النقل، تسجيل هزة ارضية في شمال غرب سنجار بمحافظة نينوى.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان المراصد في وزارة النقل/ الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية مساء الأحد الموافق 13/9/2020 في شمال غرب سنجار في محافظة نينوى عند الساعة(11:12:35 ) بالتوقيت المحلي .

واضاف، ان قوة الهزة قد بلغت (3) درجات على مقياس رختر وتبعد (25) كم شمال غرب سنجار محافظة نينوى ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين.

وأهابت الوزارة بحسب البيان، بالمواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيأة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تسجل حدوث هزة أرضية شمال غرب سنجار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تسجل حدوث هزة أرضية شمال غرب سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).