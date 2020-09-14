2020/09/14 | 01:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصلت عقدة فياريال مع افتتاح الموسم الجديد على أرضه، وذلك بتعادله مع هويسكا 1-1، الأحد، في المرحلة الأولى من الدوري الإسباني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاليغا.. عقدة فياريال مستمرة وفالنسيا يقلب الطاولة على ليفانتي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاليغا.. عقدة فياريال مستمرة وفالنسيا يقلب الطاولة على ليفانتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).