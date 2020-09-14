2020/09/14 | 02:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت وكالة، فرانس برس، في تحليل لها حول تطبيع البحرين علاقاتها مع إسرائيل، أنها "ما كانت لتحدث لولا حصول المنامة على الضوء الأخضر" من الرياض، وقال مراقبون إنها تأتي في إطار "التطبيع البديل" للسعودية مع إسرائيل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("التأييد الصامت" و"التطبيع البديل".. تحليل: السعودية وافقت ضمنا على الاتفاق البحريني الإسرائيلي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("التأييد الصامت" و"التطبيع البديل".. تحليل: السعودية وافقت ضمنا على الاتفاق البحريني الإسرائيلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).