السفير البريطاني يعد العراقيين بـ

2020/09/14 | 02:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير استمرار التعاون بين التحالف الدولي والقوات العراقية

الترا عراق - فريق التحرير

رجح السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، قرب اعتماد لقاح جامعة أكسفورد ضد فيروس كورونا، وتوفيره في العراق.

وقال السفير هيكي في تصريح، إن "بلاده تكتمت بشكل جيد في مجال لقاح كورونا، خاصة في جامعة أوكسفور"، معربًا عن تفاؤله "بقرب اعتماد اللقاح ضد الوباء ليس في بريطانيا فقط، ولكن في العراق أيضًا، وذلك بسبب التعاون الثنائي بين الحكومتين العراقية والبريطانية".

وأضاف، أن "بريطانيا كانت ثاني أكبر دولة في التحالف الدولي"، مبينًا أن "تنظيم داعش لم يعد يمثل التهديد الذي شكّله قبل أربع سنوات، لذلك فمن الطبيعي أن يتم تخفيض عدد القوات في التحالف الدولي".

وتحدث السفير البريطاني، عن "تعاون بين التحالف الدولي والقوات المسلحة العراقية في مجال الاستخبارات والمراقبة، وكذلك التدريب"، فيما رأى أن ذلك "مهم جدًا".

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