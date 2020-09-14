اصابات كورونا اليومية حول العالم تلامس 308 الاف حالة

2020/09/14 | 02:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

اعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بأنحاء العالم ، بلغ 307 آلاف و930 حالة خلال 24 ساعة.

وذكرت المنظمة على موقعها أن الهند والولايات المتحدة والبرازيل سجلت أكبر الزيادات.

وزاد العدد اليومي للوفيات بواقع 5537 ليصل الإجمالي إلى 917 ألفا و417 وفاة بأنحاء العالم.

المصدر: RT

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