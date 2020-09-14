السيد السيستاني يرسم خارطة طريق حديثة لبناء الدولة

2020/09/14 | 02:51 - المصدر: الصباح

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النجف الأشرف - الصباح: حسين الكعبي

أكدت المرجعيّة الدينية العليا في النجف الأشرف ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، كما طالبت بتوفير شروط نجاح الانتخابات بتنظيم قانون عادل منصف لها وتهيئة الأجواء الآمنة البعيدة عن الضغوط لضمان مشاركة واسعة للشعب العراقي.

المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني وخلال استقباله في النجف الأشرف، أمس الأحد، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، دعا الحكومة الى الاستمرار والمضي بحزم وقوة في الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية، والسيطرة على المنافذ الحدودية، وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص.

كما دعا المرجع الأعلى الحكومة الى اتخاذ خطوات جادة واستثنائية لمكافحة الفساد وفتح الملفات الكبرى بهذا الشأن حسب الإجراءات القانونية، وطالب الحكومة أيضاً، بالعمل بكل جدية للكشف عن الذين مارسوا أعمالاً إجرامية بحق المتظاهرين أو القوات الأمنية أو المواطنين الأبرياء، أو قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، منذ بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح في العام الماضي.

وفور صدور توجيهات المرجعية، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن مسار المرجعية الرشيدة وإرشاداتها التي تمثّل منطلقات وأولويات الشعب العراقي الكريم، إنما هي دليلنا الدائم نحو تحقيق تطلعات شعبنا في الانتخابات المبكرة الحرة والنزيهة والعادلة، وأن تستمر الحكومة في الخطوات التي بدأت بها على طريق الحفاظ على السيادة وفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد رغم ما واجهت وتواجه من تحديات وعراقيل.

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