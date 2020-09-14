المالية النيابية تقدّم منتصف تشرين الأول المقبل ورقة الإصلاح {الجريء}

2020/09/14 | 02:51 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: نصار الحاج

تعتزم اللجنة المالية النيابية تقديم الورقة الاصلاحية التي تمررها وزارة المالية لمناقشتها منتصف الشهر المقبل.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار لـ (واع): إن اللجنة عقدت اجتماعاً مع وزير المالية ووكيل الوزارة والمديرينَ العامينَ للضريبة والجمارك ومصرفي الرشيد والرافدين، لمناقشة الازمة الاقتصادية ومشروع قانون الموازنة، وورقة الاصلاح الاقتصادي.

واضاف الصفار ان وزير المالية وعد بتقديم مسودة الورقة الاصلاحية في نهاية الشهر الحالي، على ان تقدم الورقة كاملة منتصف الشهر المقبل، لافتا الى ان الورقة لا تزال تجرى عليها بعض التغييرات، مشيرا الى ان اللجنة بانتظار ارسال مشروع قانون الموازنة لعام 2020 من قبل مجلس الوزراء، مبينا ان الموازنة ستتضمن الاقتراض وآلية مواجهة الظروف والأوضاع الاقتصادية للأشهر الثلاثة المقبلة.

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