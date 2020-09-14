تقرير: الشركة المالكة لـ

2020/09/14 | 02:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت الشركة الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" عرضا من شركة مايكروسوفت لشراء أنشطتها في الولايات المتحدة، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نقلا عن مسؤولين في الشركة الأميركية وأشخاص "مطلعين" على المفاوضات بين الطرفين

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