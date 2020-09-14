في مباراة شهدت خمس بطاقات حمراء.. مرسيليا يهزم سان جيرمان

2020/09/14 | 03:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز أولمبيك مرسيليا بهدف نظيف، على مستضيفه باريس سان جيرمان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، الأحد، بعدما هز فلوريان توفين الشباك في الدقيقة 31 في مباراة متوترة باستاد بارك دي برينس.

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