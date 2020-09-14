مايكروسوفت تعلن فشل المفاوضات للاستحواذ على تيك توك

2020/09/14 | 03:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

أعلنت عملاق البرمجيات الأمريكية "مايكروسوفت"، اليوم الاثنين، أن شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لـ"تيك توك" لن تبيع حقوق التطبيق في الولايات المتحدة لها.

وقالت "مايكروسوفت" في بيان على المدونة الخاصة بها، "أخبرتنا شركة بايت دانس اليوم أنهم لن يبيعوا حقوق تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة لنا".

حددت مايكروسوفت، في وقت سابق، موعد نهاية المفاوضاتبحلول 15 أيلول المقبل.

وأضافت، "نحن واثقون من أن اقتراحنا كان مفيدا لمستخدمي تيك توك، مع حماية مصالح الأمن القومي.



للقيام بذلك، كنا سنجري تغييرات كبيرة لضمان تلبية الخدمة لأعلى معايير الأمان والخصوصية والأمان على الإنترنت، ومكافحة المعلومات المضللة، وقد أوضحنا هذه المبادئ في بياننا الصادر في آب الماضي".

واختتمت مايكروسوفت بيانها قائلة، "نحن نتطلع إلى رؤية كيف تتطور الخدمة في هذه المجالات الهامة".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الخميس 10 أيلول الجاري، "إما سيُغلق أو يبيعونه"، مضيفا: "لن يكون هناك تمديد للموعد النهائي لـ (تيك توك)".

يشار إلى أن تطبيق "تيك توك"، أعلن في وقت سابق، أنه سيتحدى قرار ترامب بشأن حظر التطبيق بعد مزاعم لكونه يمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، في المحكمة.

وقالت الشركة في بيان، "لضمان عدم تقويض سيادة القانون وتلقي شركتنا ومستخدمينا معاملة عادلة، ليس لدينا خيار سوى الطعن بالمرسوم التنفيذي من خلال النظام القضائي".

ونفت إدارة التطبيق مزاعم المسؤولين الأمريكيين بأن الشبكة الاجتماعية تنقل بيانات المستخدمين الشخصية إلى السلطات الصينية.

المصدر: سبوتنيك

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