منعا للغش في الامتحانات.. الجزائر تحظر شبكات التواصل الاجتماعي 

2020/09/14 | 03:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم، الأحد، حظر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي في اليوم الأول من امتحانات البكالوريا في الجزائر حيث اتّخذت السلطات مجموعة إجراءات لمنع محاولات الغش خصوصا عبر الإنترنت، حسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

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