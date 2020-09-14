تقرير: إيران خططت لاغتيال السفيرة الأميركية في جنوب إفريقيا

2020/09/14 | 05:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن مقتل قاسم سليماني، زعيم مليشيا فيلق القدس الإيرانية، قد شكل ضربة موجعة لطهران لدرجة أنها بدأت تبحث عن "انتقام موجع"، حتى لو كان في جنوب إفريقيا.

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