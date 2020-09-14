2020/09/14 | 05:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خبراء إن الافتقار إلى الشفافية في شركات صناعة الأدوية بشأن لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، أمر غير مقبول، في الوقت الذي أبرمت فيه هذه الشركات صفقات مع الحكومة الأميركية بمليارات الدولارات، بحسب لـ "نيويورك تايمز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء يطالبون شركات الأدوية بالشفافية في التجارب السريرية للقاحات كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء يطالبون شركات الأدوية بالشفافية في التجارب السريرية للقاحات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).