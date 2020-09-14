رئيس وزراء العراق يكرم عددا من منتسبي الحشد الشعبي

2020/09/14 | 06:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، عددا من منتسبي اللواء الثاني بالحشد الشعبي لموقفهم في دفن جثامين المتوفين بفيروس كورونا....

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