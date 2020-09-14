هزة أرضية في سنجار العراقية

2020/09/14 | 06:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل في العراق، تسجيل هزة ارضية في شمال غرب سنجار بمحافظة نينوى.

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