رئيس برلمان العراق يعلن دعمه لتوجيهات المرجعية

2020/09/14 | 06:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أمس الاحد، دعمه لتوجيهات المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، التي طرحها خلال استقباله الممثلة الخا...

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