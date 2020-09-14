بعد انفجار بيروت.. لبنانيات غير قادرات على تلبية احتياجاتهن الصحية

2020/09/14 | 06:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الاثنين، أنه بعد مرور أكثر من شهر على الانفجار المدمّر في مرفأ بيروت، أصبح هناك حالة من عدم اليقين تحيط بحياة بالنساء والفتيات، بعدما وصلت حالات النزوح إلى حوالى 150 ألف امرأة، بينهنّ 84 ألف سيّدة وفتاة في عمر الإنجاب.

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