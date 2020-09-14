بسبب الملاهي الليلية وبيوت الدعارة.. بؤرة جديدة لـ

2020/09/14 | 07:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي نهاية الأسبوع الماضي، تم القبض على 75 شخصاً في مبنى غير مرخص يعمل كحانة وبيت لممارسة الدعارة، في تحد صريح لأوامر الحكومة الإسبانية بإغلاق بيوت الدعارة.

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