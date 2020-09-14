مش غلط أتذكر - دينا سليم حنحن

2020/09/14 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دينا_سليم_حنحن غرزتُ عِرِق ريحان داخل كوز رُمّان، وتوّجتهُ بزردة كعك بعجوة، ووضعتها بيد أطفالي.



حيّكتُ بالصنارة، الإبرة المعقوفة، أغلفة كروشيه صغيرة، استخدمتُ خيطان صوف رفيعة، وغلّفتُ بها أكواز الرُمّان، حتى لا تتلوث أيدي وملابس أطفالي بسائل الرّمان، إن حصل وتسرّب.



كان هذا في عيد ارتفاع الصليب.صنعتُ الكعك على شكل زردات، أشكال مستديرة صغيرة، ونقشتُها بنقش يشبه تاج الشّوك، الذي وضع على رأس المسيح في ال ......





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