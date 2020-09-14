حول ما يسمى ب صفقة القرن و مساعي انعاشها... ! - عمران مختار حاضري

2020/09/14 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عمران_مختار_حاضري حول ما يسمى ب صفقة القرن الفاشية العنصرية والابتزاز الاقتصادوي و مساعي انعاشها :ما من شك أن الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب أقدمت على هذه المهمة الفاشية العنصرية التصفوية المسماة" صفقة القرن" مستغلة في ذلك تراجع المقاومة و تشتت الصف الفلسطيني و تفاقم مسار التطبيع الرسمي العربي و موافقة و تشجيع كل من السعودية و الإمارات العربية و مصر و البحرين على تمرير الصفقة إلى جانب الضمانات التي تل ......





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