المرأة و الدين - نادية خلوف

2020/09/14 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف لا تطالب أغلب النساء ، وهن أكثر تدّيناً من الرجال بتغيير الدين ، و إنما تطلب الاعتراف بهن كمخلوقات إنسانية، فهن لا يطالبن أن يعددن الأزواج بل أن ينتهي تعدد الزوجات، وهن يوردن هذا كمثال على عدم المساواة ، يرغبن في منع التّعدد لتتحقق المساواة.



الدين هو أوّل مؤسسة سياسية نظمت العلاقات في المجتمع ،رغم أن جميع الأنبياء كانوا من الذكور، وجميع النساء كن من المحافظات على فروجهن في جميع الانتماءات ......





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