حرائق مستعرة غير مسبوقة حول العالم.. ماذا عن فاتورتها الصحية؟

2020/09/14 | 07:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفاتورة الصحية التي ندفعها كبيرة جدا نتيجة الحرائق، والدخان يتسبب بحالات اختناق ومشاكل بالجهاز التنفسي، وحتى أيضا مشاكل في الجهاز العصبي، وحالات الوفيات الناتجة عن تلوث الهواء أكبر بكثير من الحالات الناتجة عن جائحة كورونا.

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