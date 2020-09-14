شاهد.. هجوم جديد علی القوات الاميركية في العراق

2020/09/14 | 07:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض رتل تابع لقوات التحالف الأميركي في العراق لهجوم بمحافظة صلاح الدين، ما أدى الى إعطاب إحدى العجلات....

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