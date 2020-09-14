بانوراما .. موقف السيد السيستاني الجديد والقمع في البحرين

2020/09/14 | 07:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناول برنامج بانوراما موقف المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني خلال لقائه مع ممثلة الأمم المتحدة في العراق كما تطرق الى موضوع قرار السلطات الب...

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