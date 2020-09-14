في رسالة مفتوحة “عزت الشابندر” يوجه 7 اسئلة عن جدوى الانتخابات المبكرة

2020/09/14 | 07:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في رسالة مفتوحة الى من يهمه الامر يوجّه عزت الشابندر سبع اسئلة عن جدوى الانتخابات المبكرة .(( سبعة اسئلة، اوجهها الى من يهمه الامر من دعاة الانتخابات ( المبكرة )، و مَنْ يتمسك بها ،و يصورها و كأنها حبل الخلاص من كل ما انتهينا إليه من نتائج مفجعة على مختلف الصُعُد، و بغضّ النظر […]

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