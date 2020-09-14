2020/09/14 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ممتاز_يحيى أثارت واقعة مقتل إسلام الاسترالي بنقطة شرطة المنيب نتيجة التعذيب يوم الاثنين الماضي حالةً من الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقد تلاها تظاهر المئات من أهالي المنيب في محيط نقطة الشرطة مُعبِّرين عن غضبهم ومُندِّدين بعنف الشرطة.لم تكتف الشرطة بقتل إسلام، بل ألقت القبض أيضًا على أكثر من 50 شخصًا على خلفية تلك الاحتجاجات من بينهم والدة إسلام نفسه، لإجبارها على التنازل على المحضر الذي تتهم في ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعذيب سلاح الدولة ضد الشعب - ممتاز يحيى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعذيب سلاح الدولة ضد الشعب - ممتاز يحيى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).