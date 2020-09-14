شركة أدوية أميركية تعلن عن موعد توزيع لقاح كورونا

2020/09/14 | 08:08 - المصدر: NRT عربية

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تطوير علاج لكورونا

فوتو: ارشيف

منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

اكد المدير التنفيذي لشركة "فايزر" الأميركية للأدوية، ألبرت بورلا، ان الشركة ستقوم بتوزيع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، قبل نهاية العام الجاري، إذا تبين أنه آمن وفعال.

وقال، بورلا، خلال مقابلة صحفية، أمس الأحد، 13 أيلول 2020، إن الشركة ستتوفر لديها بيانات حول آخر تجاربها الخاصة بتطوير اللقاح وستقدمها لإدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) بحلول نهاية شهر تشرين الاول المقبل.

وأضاف أنه إذا وافقت الوكالة الصحية الأميركية على هذا اللقاح، فإن الشركة مستعدة لتوزيع "مئات الآلاف من الجرعات".

وتتسابق شركات أدوية للتوصل إلى لقاح ضد الفيروس الذي أصاب أكثر من 29 مليون شخص وقتل أكثر من 900 ألف حول العالم، ومن بين هذه الشركات، "جونسن أند جونسن" و"موديرنا" و"آسترازينيكا"، شريكة جامعة أوكسفورد، التي أدت إصابة أحد المشاركين في تجاربها بـ"مرض لم يفسر" إلى تعليق هذه التجارب، لكنها عادت وأعلنت استئنافها.

وفي روسيا، بدأت السلطات بتجربة لقاح "سبوتنيك-في" على 40 ألف شخص من سكان العاصمة، الذي كان قد أُعلن عنه في آب الماضي، إلا أن العالم تلقاه بريبة بسبب غياب المرحلة الأخيرة من التجارب في وقت الإعلان.

يذكر ان منظمة الصحة العالمية، أعلنت في وقت سابق، انها لا تتوقع حملة تطعيم شاملة قبل منتصف العام 2021.

ر.إ

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