نائب: الشعب رافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني باستثناء أصحاب المصالح الضيقة

2020/09/14 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين النائب المستقل باسم خزعل، ان الشعب العراقي يقف بالضد من التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، لافتا الى ان بعض الأطراف المنتفعة وأصحاب المصالح الضيقة لديها موقف مغاير من رفض التطبيع وتعمل وفق مصالحها.

وقال خزعل لـ /المعلومة/، ان “الشعب العراقي بالمجمل يقف ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، باستثناء بعض الأطراف التي تعمل على تقديم المصالح الضيقة على حساب مصلحة الشعب”.

وأضاف ان “الاكراد غير معنيين بالعداء للكيان الصهيوني، خاصة ان العلاقة قديمة بينهم وبالتالي فأن موقفهم واضح إزاء التطبيع مع الكيان الغاصب”.

وبين ان “ العراق بشكل عام ورغم الاختلافات في الرؤى السياسية، لكنه يتوحد إزاء قضية التطبيع برفضه لهذا الامر ووقوفه الى جانب القضية الفلسطينية”.



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