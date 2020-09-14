للاغاثة.. انطلاق طائرة عراقية ثانية إلى الخرطوم

2020/09/14 | 08:32 - المصدر: السومرية نيوز

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انطلقت، اليوم الاثنين، طائرة عراقية ثانية إلى الخرطوم تحمل 12 طناً من المواد الاغاثية.

يتبع...

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