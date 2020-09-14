الحزب الحاكم في اليابان ينتخب رئيسا له خلفا لشينزو آبي

2020/09/14 | 08:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصوت الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم في اليابان، اليوم الإثنين، لاختيار رئيسه المقبل، الذي سيصبح بشكل شبه مؤكد رئيسا للوزراء خلفا لشينزو آبي الذي استقال لأسباب صحية.

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