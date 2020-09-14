بعد حديث أميركي عن حرب تشابه “العالمية الثانية”.. بريطانيا تحذر من صواريخ بزمن ومدى “غير محدودين”

2020/09/14 | 08:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

حذر رئيس الاستخبارات العسكرية البريطانية جيم هوكنهال، من أن الصواريخ الروسية العاملة بالطاقة النووية “بوريفستنيك”، يمكنها البقاء في الغلاف الجوي لزمن غير محدود.

ونقلت صحيفة “صندي تليغراف” عنه: “موسكو تختبر صاروخا يعمل بالطاقة النووية وبمجال تأثير شامل غير محدود، وسيسمح بتوجيه ضربات من اتجاهات غير متوقعة”.

وأضاف هوكينهال في إفادة إعلامية في المركز الاستخباراتي لتحالف العيون الخمس الذي يضم وكالات استخبارات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا: “لقد درسوا الغرب بعناية، لمعرفة المكان الأفضل للاستثمار، لخلق المزيد من المشاكل لنا”.

وأشار إلى الاستثمار الروسي الكبير في تطوير أسطول الغواصات ووسائل الوصول إلى أعماق البحار.

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