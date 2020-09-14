 حربية: خطة احياء استشهاد الإمام زين العابدين ستستمر لما بعد انتهاء الزيارة 

2020/09/14 | 08:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أشاد قائد المقر المتقدم بالعمليات المشتركة في محافظة كركوك الفريق الركن سعد حربية، الاثنين، بمستوى التنسيق العالي بين قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية في تأمين احياء مراسيم استشهاد الإمام زين العابدين (عليه السلام)، مشيرا إلى أن الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة ستستمر الى ما بعد يوم غد لتوفير الحماية والانسيابية للزوار.

وقال حربية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “قام، مساء امس، بزيارة مقام الإمام زين العابدين (عليه السلام) في قضاء داقوق والوقوف على تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة باحياء زيارة استشهاد الإمام العابدين”، مشيدا بـ”التعامل الحسن مع الزوار”.

واثنى حربية على “الجهود الكبيرة المبذولة لتأمين الزيارة”، مشيدا بـ”مستوى التنسيق العالي بين قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية”.

ولفت حربية إلى أن “الخطة ستستمر لما بعد انتهاء الزيارة من اجل توفير الحماية والانسيابية العالية أمام حركة الزوار”، مشددا في نفس الوقت على ضرورة اليقظة والحذر.



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