إجراءات مرتقبة لمعالجة مساكن “غير أصولية” يقطنها أكثر من 15% من العراقيين

2020/09/14 | 08:50 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكد رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وليد السهلاني، الأثنين، أن نحو 5 إلى 6 ملايين شخص يسكنون العشوائيات، المتوزعة بين المحافظات العراقية.

وقال السهلاني في تصريحات صحافية، إن “هناك مشروعا لقانون يعالج مشكلة العشوائيات لدى لجنة الخدمات وقرئ قراءة اولى واتفُق على قراءته قراءة ثانية”.

ولفت إلى أن “اللجنة تعتزم اجراء ورش عمل مع الجهات القطاعية التابعة لوزارة التخطيط ومنظمات المجتمع المدني التي كان لها دور في طرح موضوع العشوائيات بشكل مكثف خلال السنوات الماضية”.

وفي ما يتعلق ببناء الوحدات السكنية لإنهاء المشكلة، أوضح السهلاني أن “هناك فكرة لتمليك البيوت اذا كانت الاراضي المشيدة عليها العشوائيات وفق السياق الاصولي والقانوني”.

وبين أن “فكرة تمليكها كررت أكثر من مرة في لقاءات اللجنة بوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة”.

وأضاف رئيس اللجنة “أما الدور المشيدة على ارض خارج التخطيط العمراني أو على أرض حكومية وخدمية فانها تحتاج الى حل واقعي كتعويض الساكنين بارض سكنية تتوفر فيها الظروف البيئية الملائمة للسكن”.

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