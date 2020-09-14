الحشد الشعبي يعثر على عجلة وأجهزة اتصالات تابعة لـ”داعش” في ديالى

2020/09/14 | 08:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

عثرت قوات اللواء الرابع بالحشد الشعبي، الاثنين، على عجلة وأجهزة اتصالات تابعة لفلول “ داعش” الإرهابي في محافظة ديالى، فيما تمكنت من تطهير 12 كيلو متر في قاطع عمليات ديالى.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوات اللواء الرابع بالحشد الشعبي عثرت، على عجلة تابعة لفلول “ داعش” الإرهابي وأجهزة اتصالات كانت يستخدمها عناصر التنظيم الإرهابي”.

وأضاف، ان “القوات عثرت أيضا على مواد لوجستية أخرى ضمن العملية الامنية التي قام بها اللواء الرابع في ديالى، مبينا أن القوات تمكنت كذلك من تطهير مساحة 12 كيلو متر وناحية قرة تبه ومنطقة عيون الخشلات‏ المحاذية لبحيرة حمرين”.



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