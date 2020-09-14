توجيهات السيد السيستاني تشعل مواقع التواصل بالعراق..

2020/09/14 | 08:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء في العراق مع هاشتاغ "#السيستاني_مع_المطالب" متصدرا قائمة الترند في البلاد على "تويتر"، بعد استقبال المرجع...

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