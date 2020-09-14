بالصور | كارزان سبراشو

2020/09/14 | 08:55 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتاد الفنان الشاب (كارزان سبراشو) على صنع لوحاته الفنية من النار والبخّاخ

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