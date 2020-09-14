صور أقمار صناعية جديدة تظهرأثار الغارات الجوية على

2020/09/14 | 09:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت الصور التي نشرتها شركة إيمج سات إنترناشونال، إصابة مبنيين في مصنع صواريخ السفيرة قرب حلب، وحددت الشركة ذلك بناء على تقرير استخباراتي يفيد بأن الهجوم كان يهدف إلى إضعاف إنتاج الصواريخ في سوريا، وأن هذا المصنع ربما كان ينتج صواريخ لحزب الله.

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