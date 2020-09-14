الرافدين يعلن منح قروض ٥٠ مليون للموظفين للبناء والترميم

2020/09/14 | 09:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلن مصرف الرافدين عن منح قروض ٥٠ مليون دينار للموظفين للبناء في قطعة ارض او لترميم وتأهيل الدور السكنية لهم .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “موظفي دوائر الدولة بامكانهم التقديم على قروض ٥٠ مليون للبناء والترميم”.

وأضاف البيان أن “مدة تسديد القرض ١٠ سنوات”.



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