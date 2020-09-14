الرافدين: منح قروض ٥٠ مليون دينار للموظفين للبناء والترميم

2020/09/14 | 09:09 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلن مصرف الرافدين عن منح قروض ٥٠ مليون دينار للموظفين للبناء في قطعة ارض او لترميم وتأهيل الدور السكنية لهم.





وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "موظفي دوائر الدولة بامكانهم التقديم على قروض ٥٠ مليون دينار للبناء والترميم".

وأشار الى، ان "مدة تسديد القرض ١٠ سنوات".

عمار المسعودي

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