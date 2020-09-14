6 ملايين عراقي يسكنون العشوائيات.. وهذا هو الحل

2020/09/14 | 09:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وليد السهلاني ان من 5 الى 6 ملايين شخص يسكنون العشوائيات في العراق.وأضاف السهلاني في تصريح صحفي، إن "هناك مشروعا لقانون يعالج مشكلة العشوائيات لدى لجنة الخدمات وقرئ قراءة اولى واتفق على قراءته قراءة ثانية،" لافتا إلى أن "اللجنة تعتزم اجراء ورش عمل مع الجهات القطاعية التابعة لوزارة التخطيط ومنظمات المجتمع المدني التي كان لها دور في طرح موضوع العشوائيات بشكل مكثف خلال السنوات الماضية".وفي ما يتعلق ببناء الوحدات السكنية لإنهاء المشكلة، يوضح السهلاني أن "هناك فكرة لتمليك البيوت اذا كانت الاراضي المشيدة عليها العشوائيات وفق السياق الاصولي والقانوني،" مبيناً أن "فكرة تمليكها كررت أكثر من مرة في لقاءات اللجنة بوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة".ويضيف رئيس اللجنة "اما الدور المشيدة على ارض خارج التخطيط العمراني او على ارض حكومية وخدمية فانها تحتاج الى حل واقعي كتعويض الساكنين بارض سكنية تتوفر فيها الظروف البيئية الملائمة للسكن".عمار المسعودي شارك إذا أردت

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