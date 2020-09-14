النقل تكشف تفاصيل هزة أرضية ضربت محافظة نينوى

2020/09/14 | 09:10 - المصدر: NRT عربية

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أداة لقياس شدة الزلازل

فوتو: ارشيف

منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة النقل، الاثنين، تفاصيل عن هزة ارضية وقعت في شمال غرب قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، 14 أيلول 2020، ان المراصد في وزارة النقل/ الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية مساء الأحد الموافق 13/9/2020 في شمال غرب سنجار في محافظة نينوى عند الساعة(11:12:35 ) بالتوقيت المحلي .

واضاف البيان، ان قوة الهزة قد بلغت (3) درجات على مقياس ريختر وتبعد (25) كم شمال غرب سنجار محافظة نينوى ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين.

وأهابت الوزارة، بالمواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي.

ر.إ

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