الاعمار النيابية تكشف عن ارقام ''مفزعة'' بشأن ساكني العشوائيات في بغداد

2020/09/14 | 09:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الاثنين، ان نحو 5 الى 6 ملايين شخص يسكنون العشوائيات في العاصمة بغداد، ما يجعل امر تعويض ساكنيها وتوفير البدائل لهم يحتاج الى جهد وطني استثنائي.

وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في حديث لجريدة الصباح، اليوم (14 آيلول 2020) إن هناك مشروعا لقانون يعالج مشكلة العشوائيات لدى لجنة الخدمات وقرئ قراءة اولى واتفق على قراءته قراءة ثانية، لافتا إلى أن اللجنة تعتزم اجراء ورش عمل مع الجهات القطاعية التابعة لوزارة التخطيط ومنظمات المجتمع المدني التي كان لها دور في طرح موضوع العشوائيات بشكل مكثف خلال السنوات الماضية.

وفي ما يتعلق ببناء الوحدات السكنية لإنهاء المشكلة، يوضح السهلاني أن هناك فكرة لتمليك البيوت اذا كانت الاراضي المشيدة عليها العشوائيات وفق السياق الاصولي والقانوني، مبيناً أن فكرة تمليكها كررت أكثر من مرة في لقاءات اللجنة بوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

ويضيف رئيس اللجنة واما الدور المشيدة على ارض خارج التخطيط العمراني او على ارض حكومية وخدمية فانها تحتاج الى حل واقعي كتعويض الساكنين بارض سكنية تتوفر فيها الظروف البيئية الملائمة للسكن.

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