تسجيل هزة أرضية بقوة 3 درجات شمال غرب سنجار

2020/09/14 | 09:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اعلنت وزارة النقل، الاثنين، تسجيل هزة ارضية بقوة 3 درجات شمال غرب سنجار بمحافظة نينوى.

وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “المراصد في وزارة النقل/ الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية مساء الأحد في شمال غرب سنجار في محافظة نينوى عند الساعة(11:12:35 ) بالتوقيت المحلي”.

واضاف، ان “قوة الهزة قد بلغت (3) درجات على مقياس رختر وتبعد (25) كم شمال غرب سنجار محافظة نينوى ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين”.

وأهابت الوزارة بـ”المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيأة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي”.



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