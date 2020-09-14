الطائي: موازنة 2021 ستكون قنبلة موقوتة تثير صراعا سياسيا بشأن نسب المحافظات

2020/09/14 | 09:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

رأى المحلل السياسي صباح الطائي، ان هناك صراعا سياسيا كبيرا يلوح في الافق بشأن حصص ونسب المحافظات في موازنة 2021، فضلا عن غليان الشارع بشأن التعيينات وارتفاع حدة التظاهرات في جميع المحافظات.

وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “الاشهر المقبلة ستشهد تحشيدا كبيرا للتظاهر من اجل المطالبة بالحقوق المشروعة بتعيين الخريجين وفق اختصاصاتهم”.

واضاف ان “التوتر السياسي سيكون حاضرا خلال الاشهر المقبلة عند اعداد الموازنة وقد تتأخر موازنة 2021 الى اجل غير مسمى، حيث ستكون هناك مطالب كبيرة لزيادة حصة المحافظات من الموازنة، كما ستنتفض المحافظات الجنوبية وخاصة المنتجة للنفط للمطالبة بانصافها اسوة بمحافظات الاقليم”.

واوضح ان “نواب المحافظات حتى وان لم يتمكنوا من فعل شيء ازاء حصة محافظاتهم في الموازنة، فأن الشعب سيثور ضد الحكومة وقد يؤدي ذلك الى الاطاحة قبل اجراء الانتخابات المبكرة”.



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